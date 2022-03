L'iPad Air 5 disponible en précommande

Après quelques heures de fermeture, l'Apple Store en ligne vient de rouvrir ses portes et les précommandes de l'iPad Air 5 sont désormais ouvertes. Présenté mardi , ce nouveau modèle intègre la puce Apple M1, un port USB-C deux fois plus rapide, une nouvelle webcam avec la fonctionnalité Cadre centré, ainsi que la prise en charge des réseaux 5G sur les déclinaisons cellulaires. Les tarifs sont de 699 € pour 64 Go et de 869 € pour 256 Go en version Wi-Fi, et de 869 € pour 64 Go et de 1 039 € pour 256 Go en version cellulaire.Vous pouvez précommander votre exemplaire aujourd'hui sur l'Apple Store en ligne et les premières livraisons sont attendues dans une semaine, le vendredi 18 mars. Alternativement, vous pouvez retrouver l'iPad Air 5 chez les revendeurs comme la Fnac Boulanger ou Amazon . Attention, les anciens modèles peuvent toujours être présents chez certains revendeurs : vous pouvez distinguer les nouveaux par la présence de la puce Apple M1 (et pas A14) ou de la 5G sur les versions cellulaires. Sachez également que nous avons ajouté les nouveaux modèles d'iPad Air sur notre comparateur de prix : les offres arriveront au fur et à mesure de la disponibilité chez les revendeurs et vous pouvez d'ores et déjà créer vos alertes de prix pour recevoir un e-mail en cas de baisse de prix chez un revendeur.