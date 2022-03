Le Studio Display en 1440p avec les iPad Air 5 et mini 6

Le nouvel écran Studio Display d'Apple est pleinement compatible avec tous les Macs équipés d'un port USB-C, mais il peut aussi fonctionner avec l'iPad Air 5, l'iPad Pro 11" ou 12,9" de troisième génération ou ultérieur. Deux tablettes pourtant bien équipées de la connectique USB-C sont exclues : l'iPad Air 4 et l'iPad mini 6. Ce sont deux modèles qui ne sont pas compatibles avec l'USB 3.1 Gen 2, qui permet des débits de 10 Gbit/s : ils se contentent de l'USB 3.1 Gen 1 qui plafonne à 5 Gbit/s et c'est insuffisant pour le Studio Display.Si l'iPad Air 4 et l'iPad mini 6 ne sont donc pas dans la liste des appareils compatibles avec le Studio Display, cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne pourront pas y être branchés : Apple a confirmé à MacRumors que cela fonctionnera avec une définition d'image bridée à 1440p (2 160 × 1 440 pixels). C'est nettement inférieur à la résolution de l'écran 5K (5 120 x 2 880 pixels) du Studio Display : c'est mieux que rien, mais l'image sera donc bien moins précise. L'arrivée d'un port USB plus performant sera attendu de pied ferme pour le futur iPad mini 7...