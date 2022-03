L'iMac 27'' n'aurait pas de remplaçant de sitôt

Suite à la présentation du Mac Studio cette semaine, Apple a retiré l'iMac 27" de la vente sans qu'il n'ait de remplaçant. La clientèle de ce modèle doit donc désormais se rabattre sur l'iMac 24", ou sur une combinaison d'un Mac mini ou d'un Mac Studio à un écran externe comme le nouveau Studio Display . Les rumeurs à propos d'un nouvel iMac 27", qui monterait en gamme et s'appellerait iMac Pro, ont été nombreuses ces derniers mois. Pourtant, le site 9To5Mac affirme désormais qu'AppleNos confrères affirment que cette information provient de la même source qui leur a soufflé les projets d'Apple sur le Mac Studio quelques jours avant sa présentation : ils la considèrent donc comme très fiable. Les rumeurs au sujet d'un iMac 27" équipé d'un écran Mini-LED s'expliqueraient par la possible sortie prochaine d'un écran Studio Display Pro , selon l'analyste Ross Young : ce futur écran haut de gamme aurait été pris à tort par un iMac par certaines sources, l'appareil embarquant une carte mère avec puce Apple Silicon, une webcam, un hub USB-C, des micros et haut-parleurs...Alors, Apple a-t-elle définitivement abandonné l'iMac 27" ? Pas si sûr : 9To5Mac n'est pas catégorique, et d'autres sources généralement bien informées comme Ming-Chi Kuo et Mark Gurman affirment que le nouveau modèle est bien en développement. Simplement, sa sortie serait encore lointaine et Ming-Chi Kuo prévient qu'il faudra attendre 2023, sans doute avec la puce M2 Pro et pas M1 Pro comme initialement pressenti. Une chose semble en tout cas de plus en plus probable : l'attente devrait être encore longue.