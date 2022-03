Apple retire l'écran LG UltraFine 5K de la vente

En France et dans l'ensemble de l'Union européenne, Apple avait cessé de vendre les écrans UltraFine de LG dès le début de l'année dernière, vraisemblablement à cause d'une caractéristique technique allant à l'encontre de nouvelles normes européennes. Les écrans UltraFine étaient cependant restés au catalogue des autres pays. Depuis la présentation du nouvel écran Studio Display d'Apple cette semaine, l'écran UltraFine 5K de LG a bel et bien disparu du catalogue mondial d'Apple. Pour rappel, ce modèle avait été conçu en partenariat avec LG suite au retrait d'Apple du marché des moniteurs en 2016 : il souffrait de quelques problèmes de fiabilité, mais c'était l'alternative officielle d'Apple en l'absence de moniteur maison.Le nouvel écran grand public d'Apple est plutôt onéreux, à partir de 1 749 €, mais il est beaucoup moins cher que le Pro Display XDR qui coûte un minimum de 5 499 € sans son pied optionnel, et il n'est finalement pas démesurément plus cher que l'UltraFine 5K qui était vendu 1 399 € avec une fiche technique moins complète. On notera que la version 4K 23,7" est toujours vendue à 699,95 dollars aux États-Unis, signe qu'Apple considère qu'il y a toujours un marché pour un moniteur externe un peu plus petit que les 27" du Studio Display. Il y a bien eu une rumeur allant dans ce sens en décembre dernier, le fuiteur Dylandkt mentionnant alors un futur écran grand public qui serait décliné en deux versions 24" et 27", mais on n'a plus entendu parler d'un hypothétique Studio Display 24" depuis.