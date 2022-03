Guide : les différences entre l'iPad Air 5 et l'iPad Pro 11 pouces

L'iPad Air 5 (à gauche) et l'iPad Pro 11" de 2021 (à droite)

Le design et l'écran

L'iPad Air 5 et l'iPad Pro 11" ont un design assez proche. Ils font d'ailleurs la même largeur et la même hauteur malgré une taille d'écran différente : la dalle de 10,9" de l'iPad Air 5 dispose simplement de marges autour de l'écran légèrement plus grandes que la dalle de 11" de l'iPad Pro. Un dixième de pouce, l'équivalent d'un quart de centimètre, qui ne change pas grand chose à la surface d'affichage qui est de 2 360 x 1 640 pixels sur l'iPad Air au lieu de 2 388 x 1 668 pixels sur l'iPad Pro. L'iPad Air 5 est très légèrement plus épais que l'iPad Pro (6,1 mm contre 5,9 mm) mais sans influence sur la batterie (l'autonomie des deux modèles est identique), et son unique appareil photo est plus discret que le bloc de capteurs plus complet de l'iPad Pro.

L'iPad Air

Touch ID ou Face ID

Caméras et haut-parleurs

La diagonale est très légèrement à l'avantage de l'iPad Pro, mais la dalle du modèle Pro se distingue surtout par deux caractéristiques : une luminosité maximale supérieure (600 nits au lieu de 500 nits) et la prise en charge de la technologie ProMotion qui désigne un écran capable de monter de 120 Hz. Un écran classique dispose d'une fréquence de 60 Hz, c'est à dire qu'il peut diffuser 60 images par seconde : à 120 Hz, l'iPad Pro offre un confort visuel intéressant, notamment lors des défilements de page qui paraissent plus fluides ou pendant le dessin avec l'Apple Pencil qui paraît plus réactif. On peut considérer cela comme un petit luxe de l'iPad Pro : c'est indéniablement agréable, mais on peut très bien s'en passer.Autre différence entre l'iPad Air et l'iPad Pro, les coloris proposés sont très sobres sur les modèles Pro (argent ou gris sidéral) alors que l'iPad Air se permet des options un peu plus fantaisistes (gris sidéral, lumière stellaire, rose, mauve et bleu). Notez que la façade est systématiquement noire : si l'iPad est destiné à être utilisé dans une coque, le choix du coloris n'aura pas grande importance.Pour l'authentification biométrique, l'iPad Air et l'iPad Pro proposent deux technologies totalement différentes : le premier intègre la reconnaissance d'empreintes de Touch ID au bouton d'allumage de la tablette, alors que l'iPad Pro intègre la reconnaissance faciale de Face ID, plus coûteuse, au niveau de sa webcam frontale. Face ID s'utilise de manière transparente (il suffit d'être devant l'écran), alors que Touch ID nécessite d'apposer son doigt sur le bouton supérieur de l'iPad Air. En revanche, Face ID peut s'avérer moins pratique lorsque l'iPad Pro est utilisé dans un environnement où le port du masque est obligatoire... Dans cette situation, Touch ID peut être considéré comme un avantage.En terme de caméras, l'iPad Pro est nettement mieux doté que l'iPad Air. En plus du grand-angle de 12 mégapixels, l'iPad Pro ajoute un ultra grand-angle, un flash et le scanner LiDAR pour les applications de réalité augmentée. Tout dépend des usages : avec son seul grand-angle, l'iPad Air reste déjà capable d'enregistrer des vidéos en 4K à 60 i/s, avec les ralentis en 1080p jusqu'à 240 i/s. Et n'avez-vous pas déjà un iPhone capable de faire la même chose dans votre poche ?On note un petit avantage pour l'iPad Pro en enregistrement de vidéos : la captation de l'audio en stéréo. Les quatre haut-parleurs de l'iPad Pro offrent également un son plus riche et puissant que les deux haut-parleurs de l'iPad Air, même si cela reste évidemment modeste étant donné la profondeur très limitée de la tablette.

L'iPad Air 5 à gauche, l'iPad Pro 2021 à droite

USB-C et Thunderbolt

À l'avant, les deux tablettes intègrent une webcam ultra grand‑angle de 12 mégapixels avec la fonctionnalité Cadre centré , qui permet de suivre les sujets de la conversation au fil de leurs déplacements. L'iPad Pro reprend l'avantage avec la caméra TrueDepth de Face ID, qui permet certaines fonctionnalités absentes de l'iPad Air comme le mode Portrait (bokeh automatique), l'Éclairage de portrait, les Animojis et les Memojis. Là comme pour les capteurs arrières, rien de bien indispensable si vous avez déjà un iPhone en poche pour tout cela.L'iPad Air et l'iPad Pro sont tous les deux équipés d'un connecteur USB-C. Le connecteur de l'iPad Air permet de prendre en charge des débits de 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2), ce qui est amplement suffisant pour les usages grand public, pour brancher un périphérique de stockage ou un écran externe 4K ou 5K en pleine résolution. Le connecteur de l'iPad Pro est compatible avec les débits supérieurs du Thunderbolt 3 et de l'USB 4, soit 40 Gbit/s, ce qui permet de prendre en charge des périphériques de stockage plus rapides, un écran 6K avec HDR, ou des combinaisons d'appareils sans perte de débit avec un hub externe.

L'iPad Pro avec l'écran Pro Display XDR et du stockage externe

Puce Apple M1 et RAM

Stockage et tarifs

Conclusion

Les deux tablettes sont désormais équipées du même processeur : la puce Apple M1. C'est la même que sur les Macs d'entrée de gamme, et c'est la garantie d'une très grande puissance et d'une très grande pérennité pour ces modèles. La puce M1 est identique sur l'iPad Air et l'iPad Pro, mais il est possible d'obtenir plus de mémoire vive sur l'iPad Pro. De base à 8 Go sur l'iPad Air et l'iPad Pro, la RAM passe en effet à 16 Go sur les iPad Pro avec 1 To ou 2 To de stockage. C'est bénéfique pour les usages les plus intenses, mais cela nécessite d'opter pour un modèle très capacitaire : il n'existe pas d'option pour passer à 16 Go de RAM sur les autres références.On en vient donc au stockage et aux tarifs qui dépendent de ce choix. Pour l'iPad Air, les options de stockage sont très limitées : il y a 64 Go en entrée de gamme, 256 Go en haut de gamme, et c'est tout. Pour l'iPad Pro, les options démarrent à 128 Go et montent jusqu'à 2 To. Ce sont les modèles de 256 Go qui permettent de comparer directement les tarifs entre l'iPad Air et l'iPad Pro : à stockage égal, l'iPad Pro représente un surcoût de 140 €. En revanche, si le stockage vous importe peu, la différence entre les deux modèles d'entrée de gamme de 64 Go et 128 Go monte à 200 €.Tentons de résumer les principales différences entre l'iPad Air 5 et l'iPad Pro en une phrase : à stockage égal, l'iPad Pro coûte 140 € de plus que l'iPad Air et il intègre un écran très légèrement plus grand qui prend en charge les 120 Hz de ProMotion avec une luminosité maximale supérieure, Face ID au lieu de Touch ID, un connecteur USB-C quatre fois plus rapide, un meilleur attirail de caméras et de meilleurs haut-parleurs, sans oublier des options de stockage plus généreuses et plus de RAM sur les versions 1 To et 2 To.En terme de rapport qualité/prix, l'avantage est plutôt à l'iPad Pro mais tout dépend de vos besoins : selon ses usages, on peut se moquer totalement de la présence d'un meilleur équipement photo, d'une connectique plus performante ou encore du stockage supplémentaire. Et le surplus tarifaire peut d'un seul coup devenir rédhibitoire. L'iPad Pro est la meilleure tablette de la gamme, mais l'iPad Air ne démérite pas pour autant et il ne lui manque rien qui nous pousserait à déconseiller son achat.L'iPad Air 5 et l'iPad Pro peuvent être commandés sur l'Apple Store ou par le biais d'un revendeur officiel comme la Fnac CDiscount ou Rue du Commerce . Il n'est d'ailleurs pas rare que certains revendeurs proposent des remises sur les tablettes d'Apple et vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres sur notre comparateur de prix . Pour l'iPad Air 5, encore très récent, il faudra cependant attendre : il faut généralement quelques semaines avant que les premiers rabais commencent à apparaître. Notez que notre comparateur de prix vous permet de créer des alertes personnalisées sur les produits qui vous intéressent : vous pouvez recevoir une alerte par e-mail lorsque le prix de tel ou tel modèle est en baisse chez un revendeur.Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, vous pouvez également acheter votre tablette sur l'Apple Store éducation avec une remise de 5% sur l'iPad Air et l'iPad Pro. Cet été, il devrait être possible d'obtenir une paire d'AirPods gratuite en plus de cette remise si Apple reconduit son opération Back to School sans changement.