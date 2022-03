Le Mac mini M2 pourrait garder le même design

Le prochain modèle de Mac mini équipé de la puce Apple M2 pourrait bien garder le même design que son prédécesseur, le même qu'Apple utilise depuis 2010. C'est Ming-Chi Kuo qui nous souffle cette indiscrétion, ajoutant que ce nouveau modèle ne sera pas commercialisé avant 2023. La semaine dernière, le site 9To5Mac expliquait qu'Apple aurait bien travaillé sur des déclinaisons M1 Pro et M1 Max du Mac mini, mais que le projet aurait été abandonné au profit du Mac Studio . Un Mac mini pouvant recevoir la puce M2 ou M2 Pro (mais pas M2 Max) serait désormais en développement, mais 9To5Mac envisageait bien un lancement dès 2022.Concernant le design, c'est Jon Prosser qui avait été le premier, dès mai 2021, à annoncer un Mac mini plus fin au design remanié , avec une plaque de verre ou de Plexiglas sur le haut du châssis. Deux mois plus tôt, Jon Prosser nous avait également montré ce qui s'avèrerait un an plus tard être le Mac Studio : tout n'était pas correct, mais c'était suffisamment proche de la réalité pour qu'on puisse raisonnablement penser que le fuiteur ait pu approcher un prototype qui n'était pas encore finalisé.Il est ainsi possible que le Mac mini plus fin ait bien existé dans les labos d'Apple mais qu'il n'ait finalement pas été retenu. Pour certains utilisateurs, ce pourrait être une bonne nouvelle : le Mac mini M1 n'est pas plein à craquer et réduire la taille de son châssis n'aurait pas été difficile pour les ingénieurs de Cupertino, surtout s'ils se passaient du ventilateur comme sur le MacBook Air. Si Apple finit bien par garder le design actuel, il est tentant d'en déduire que des configurations plus musclées avec la puce Apple M2 Pro et un large ventilateur profiteront de ce volume. Reste à savoir quand...