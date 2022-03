La puce Apple A16 réservée à l'iPhone 14... Pro ?

Toute la gamme d'iPhone 14 ne recevrait pas la future puce Apple A16 cette année, selon les sources de l'analyste Ming-Chi Kuo . Ce nouveau modèle de processeur serait réservé à l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, alors que les modèles classiques conserveraient la puce Apple A15 actuelle. Ce serait inédit : en dehors des éditions spéciales, Apple équipe toujours ses derniers smartphones de la dernière puce en date.Ming-Chi Kuo ajoute que toute la gamme disposerait en revanche de 6 Go de RAM, mais avec de la LPDDR 5 pour les modèles Pro et de la LPDDR 4X pour les modèles classiques. La LPDDR 5 utilisée serait 50% plus performante et 30% plus efficiente. Aujourd'hui, l'iPhone 13 Pro embarque 6 Go de RAM alors que l'iPhone 13 classique se contente de 4 Go. La puce Apple A16 serait gravée à une finesse de 4 nanomètres par TSMC, ce qui devrait se traduire par des économies d'énergie alors que l'amélioration du design de la puce devrait comme d'habitude entraîner une hausse des performances.Ming-Chi Kuo confirme une nouvelle fois les rumeurs d'abandon de l'iPhone mini, qui rencontrerait un succès trop limité. Il y aurait toujours quatre modèles, mais plus que deux diagonales différentes avec l'iPhone 14 (6,1") et l'iPhone 14 Max (6,7") puis l'iPhone 14 Pro (6,1") et l'iPhone 14 Pro Max (6,7"). Un autre gros élément différenciateur entre la gamme classique et la gamme Pro serait le maintien de l'encoche sur les modèles classiques, alors que les modèles Pro adopteraient un étonnant double poinçon ( en savoir plus ).