Et si le Mac Pro passait directement à la puce M2 Ultra ?

Lorsque Apple a présenté le Mac Studio la semaine dernière, il a bien été précisé que ce nouvel ordinateur n'avait pas vocation à remplacer le Mac Pro. En évoquant la transition du Mac vers l'architecture Apple Silicon, John Ternus a lancé :. Une autre phrase du responsable de l'ingénierie matérielle d'Apple est à retenir, à la présentation de la puce M1 Ultra :. John Ternus a bien ditet pas: la puce Apple M1 n'aura pas d'autres déclinaisons.Cela fait des mois que Mark Gurman affirme que le futur Mac Pro sera décliné en deux versions avec 20 ou 40 coeurs, le journaliste de Bloomberg précisant plus récemment que ces processeurs seraient l'équivalent de deux ou quatre puces M1 Max rassemblées. Sans grand doute, la présentation de la puce Apple M1 Ultra, qui assemble deux puces Apple M1 Max grâce à la technologie UltraFusion, donne raison à Mark Gurman. Mais maintenant qu'on a découvert la version double, quid de la version quadruple ?

L'iMac 27" qui sort du catalogue, le Mac Studio et le Mac Pro Intel

Dans sa newsletter Power On , Mark Gurman tente de donner du sens aux récentes déclarations d'Apple et ne voit que deux scénarios possibles : soit Apple triche en donnant à la version quadruple un nom qui ne suggère pas une réelle nouveauté (par exemple « M1 Ultra Duo » ou « Dual M1 Ultra »), soit les ingénieurs de Cupertino sont déjà passés à autre chose et le Mac Pro sera directement équipé d'une puce de seconde génération. Cette seconde option permettrait accessoirement à Apple d'éviter de sortir un Mac de série M1 après avoir présenté la puce M2, ce qui est toujours préférable sur le plan marketing.Mark Gurman partage d'ailleurs un détail croustillant sur la prochaine génération de puces d'Apple : le CPU aurait plus de coeurs sur les modèles haut de gamme. La puce M2 classique disposerait toujours de 8 coeurs (avec 9 ou 10 coeurs graphiques, soit 2 de plus), mais les puces M2 Pro et M2 Max passeraient de 10 à 12 coeurs (avec 16 ou 32 coeurs graphiques). Ainsi, la puce M2 Ultra aurait 24 coeurs (avec 48 ou 64 coeurs graphiques) et la puce M2 "Extreme" aurait 48 coeurs (avec 96 ou 128 coeurs graphiques), soit 8 coeurs de plus qu'une puce M1 Max quadruple.Mais attention à ne pas s'enflammer. Ce week-end, le fuiteur Majin Bu a partagé ce week-end un schéma industriel qui nous montrerait les connecteurs permettant de relier deux puces M1 Ultra pour le futur Mac Pro de 2022. Le nom de code de cette puce serait "Redfern". Nous serons fixés d'ici cet automne...