Covid-19 : Foxconn suspend sa production à Shenzhen

En raison d'une recrudescence de cas de Covid-19, les autorités chinoises ont ordonné un confinement partiel des villes de Shenzhen et Shanghai. À Shenzhen, Foxconn a annoncé la suspension de la production dans ses usines de Longhua et Guanlan, et cela jusqu'à nouvel ordre. Des usines situées dans d'autres villes vont être mobilisées pour soutenir la production, mais cela sera insuffisant pour éviter un retard. Foxconn assemble de nombreux produits d'Apple, de l'iPhone à l'Apple Watch en passant par de multiples modèles de Macs. D'autres fabricants et sous-traitants d'Apple sont concernés par ce confinement, comme Unimicron qui conçoit des circuits imprimés.

Assemblage de l'iPhone et de l'Apple Watch par Foxconn

Les sous-traitants asiatiques d'Apple et des autres grands noms du secteur ne se sont pas encore remis de la crise sanitaire : le mois dernier, Foxconn s'attendait à une nette résorption de la pénurie de composants pour le deuxième trimestre mais ce nouveau confinement pourrait repousser l'échéance. Sur un autre front, l'enlisement de la guerre en Ukraine, qui est un important fournisseur de matières premières, ne devrait pas arranger les choses : entre difficultés d'approvisionnement et hausse des prix, l'industrie high-tech va continuer d'être en tension dans les prochains mois et cela s'en ressentira à la fois sur les fiches techniques et sur les factures finales.