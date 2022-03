Deux à trois nouveaux Macs d'ici cet été ?

Le Mac Studio présenté mardi dernier n'est que le premier d'une longue liste de nouveaux ordinateurs attendus cette année. Selon Mark Gurman sur Bloomberg , il y aurait. Les prochaines annonces pourraient ainsi avoir lieu à la WWDC, en juin. S'il n'y a pas forcément besoin d'une conférence pour mettre à jour une machine existante, on imagine difficilement la présentation de la future puce Apple M2 se faire sans quelques graphiques et explications techniques de Johny Srouji, le vice-président sénior des technologies hardware d'Apple qui a été de tous les lancements depuis la présentation du projet Apple Silicon.

Johny Srouji lors de la présentation de la puce M1 Ultra le 8 mars

Lors de la présentation de la puce Apple M1 Ultra la semaine dernière, John Ternus a précisé que ce serait la dernière de la gamme M1. Il reste encore un doute pour le prochain Mac Pro qui pourrait embarquer l'équivalent de deux puces M1 Ultra s'il ne passe pas directement à la génération suivante, mais on devrait donc rapidement découvrir la puce Apple M2, un an et demi après la sortie des premiers modèles M1 en novembre 2020.

John Ternus et tous les Macs sous Apple Silicon

Mark Gurman n'est malheureusement pas en mesure d'annoncer l'ordre des sorties à venir, mais on s'attend logiquement à un remplacement progressif des Macs équipés de la puce M1. Il pourrait y avoir la refonte tant attendue du MacBook Air ainsi qu'un nouveau MacBook Pro 13,3" , sans oublier le Mac mini mais celui-ci pourrait attendre pour être également décliné en version M2 Pro ; certains tablent sur une sortie cette année mais d'autres évoquent plutôt un lancement en 2023. Inévitablement, l'iMac 24" devrait aussi passer à la puce M2 mais Apple pourrait attendre un peu, le modèle avec puce M1 étant encore assez récent (il date d'avril dernier). Et bien sûr, le premier Mac Pro sous processeur Apple Silicon aurait toute sa place à la WWDC... Les attentes sont nombreuses et il y aura forcément des déçus : réponse dans trois mois !