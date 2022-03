Tests de l'iPhone SE 3 : du neuf dans du vieux

Présenté la semaine dernière, l'iPhone SE de troisième génération sera officiellement disponible ce vendredi 18 mars. En attendant, Apple a envoyé quelques exemplaires de démonstration à la presse américaine. Les journalistes n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. L'iPhone SE 3 n'embarque en effet que deux nouveautés principales, la puce Apple A15 (A13 sur l'ancien modèle) et la prise en charge de la 5G. Pour le reste, Apple a conservé un vieux design de l'iPhone 8, avec ses larges bordures et son bouton d'accueil avec Touch ID.

Photo par The Verge

Cela n'empêche pas de remettre les choses dans leur contexte : un écran pareil en 2022, c'est daté et ça le sera encore plus dans quatre ou cinq ans. La diagonale est petite, encore plus que l'iPhone 13 mini qui est pourtant plus compact grâce à son design tout-écran. Pour l'authentification biométrique, Touch ID a ses détracteurs et ses adeptes mais il est à noter que Face ID fonctionnera avec les masques avec iOS 15.4 qui doit sortir cette semaine : c'est un gros inconvénient des modèles les plus récents qui disparaît, même si certains préféreront toujours le confort du bouton d'accueil.À part ces considérations à la fois esthétiques et ergonomiques, l'iPhone SE est bien un smartphone de dernière génération avec la 5G qui n'est même pas forcément nécessaire aujourd'hui mais qui sera incontournable dans les prochaines années, et avec la puce Apple A15 qui est la même que sur l'iPhone 13 et qui promet de nombreuses années de prise en charge logicielle. La puce Apple A15 permet également de faire des économies d'énergie et oui, l'iPhone SE 3 présente une autonomie supérieure à celle de son prédécesseur, même si elle reste un peu inférieure à celle de l'iPhone 13 mini.La puce Apple A15 permet également de prendre en charge certaines nouveautés logicielles au niveau de l'appareil photo comme Deep Fusion, les styles photographiques ou le mode Smart HDR 4 qui améliore considérablement la qualité des clichés. Les journalistes regrettent l'absence de mode nuit ou de capteurs supplémentaires comme sur certains smartphones concurrents de la même gamme de prix : l'unique appareil photo de l'iPhone SE reste de bonne facture, mais on trouve mieux.Nous avons ci-dessus inclus la vidéo de The Verge qui nous paraît pertinent. Vous pouvez retrouver également les tests de TechCrunch Tom's Guide , ou les déballages et impressions en vidéo de Rene Ritchie Brian Tong ou encore Nikias Molina En résumé, le nouvel iPhone SE fait des compromis sur le design, la taille de l'écran et l'équipement photo, mais il est tout à fait à la page en terme de processeur et de réseaux, ce qui assure une grande pérennité pour ce nouveau modèle. Ce n'est pas le meilleur rapport qualité/prix, à la fois par rapport aux autres smartphones d'Apple et par rapport aux smartphones concurrents qui peuvent disposer de fiches techniques plus agressives pour le même tarif, mais c'est une entrée de gamme solide pour les utilisateurs qui recherchent avant tout la présence d'iOS et l'intégration à l'écosystème d'Apple.