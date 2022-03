macOS 12.3 est disponible avec Commande universelle

macOS 12.3 apporte la fonctionnalité « Commande universelle » vous permettant d’utiliser une même souris et un même clavier pour votre Mac et votre iPad. Cette version inclut également de nouveaux Emoji, le suivi dynamique de la tête dans l’app Musique, ainsi que d’autres fonctionnalités et correctifs pour votre Mac.



Commande universelle (bêta)

* La fonctionnalité « Commande universelle » vous permet d’utiliser une même souris et un même clavier pour votre iPad et votre Mac.

* Vous pouvez ainsi saisir du texte sur votre Mac ou votre iPad et faire glisser des fichiers de l’un à l’autre.



Audio spatial

* Le suivi dynamique de la tête est disponible dans l’app Musique avec des AirPods pris en charge sur les Mac dotés d’une puce M1.

* Les réglages personnalisables de l’audio spatial « Suivi de la tête actif », « Fixe » et « Non » sont désormais disponibles dans le centre de contrôle avec des AirPods pris en charge sur les Mac dotés d’une puce M1.



Emoji

* De nouveaux Emoji comprenant des visages, des gestes de la main et des objets domestiques sont disponibles dans le clavier Emoji.

* L’Emoji « Poignée de main » vous permet de choisir des couleurs de peau différentes pour les deux mains.



Cette version apporte également les améliorations suivantes pour votre Mac :

* L’app Podcasts vous permet de filtrer les épisodes par saison et selon leur état : lus, non lus, enregistrés ou encore téléchargés.

* La recherche visuelle identifie les œuvres d’art, les monuments du monde entier, les plantes et les fleurs, les livres, ainsi que les races de chiens et de chats présents dans vos photos afin que vous puissiez obtenir plus d’informations à leur sujet.

* La traduction des pages web dans Safari est désormais prise en charge en italien et en chinois (traditionnel).

* L’app Raccourcis prend désormais en charge l’ajout, la suppression et la recherche de tags dans l’app Rappels.

* Des notes peuvent désormais être ajoutées à vos mots de passe.

* Précision améliorée des relevés de la capacité de la batterie.



Cette version apporte également des correctifs pour votre Mac :

* L’audio pouvait être déformé lors de la lecture de vidéos dans l’app Apple TV.

* Certaines photos et vidéos pouvaient être déplacées de façon inattendue lors de l’organisation des albums dans l’app Photos.

La fonctionnalité Commande universelle est enfin disponible ! C'est avec macOS 12.3, officiellement lancé ce soir, qu'Apple met enfin cette place cette fonctionnalité qui avait été présentée avec macOS Monterey en juin dernier. Du côté de l'iPad, elle requiert iPadOS 15.4 qui est également lancé aujourd'hui Pour rappel, la fonctionnalité Commande universelle veut flouter les frontières entre le Mac et l'iPad. Elle permet notamment de passer son curseur d'un appareil à l'autre, en "forçant" sur le côté de l'écran. Il est même possible de glisser-déposer un fichier d'un appareil à l'autre, ou d'utiliser le clavier du Mac sur l'iPad. Cela fonctionne entre un Mac et un iPad, ou n'importe quel combinaison de Mac et d'iPad posés sur la même table.macOS 12.3 apporte d'autres nouveautés comme de nouveaux emojis , le suivi dynamique de la tête dans l'app Musique sur les Macs M1, la mise en place de réglages pour les domaines personnalisés d'iCloud+ ou la prise en charge des déclencheurs adaptatifs des manettes DualSense de Sony Comme toujours, vous trouverez macOS 12.3 dans les Préférences Système, dans la section « Mise à jour de logiciels ». N'oubliez pas qu'il reste conseillé de réaliser une sauvegarde de vos données avant de mettre à jour votre Mac.Voici les notes de version de macOS 12.3 :