Apple Watch : watchOS 8.5 est disponible

Une nouvelle mise à jour est disponible pour les utilisateurs d'Apple Watch : watchOS 8.5 est de sortie ce soir. Cette mise à jour est destinée à accompagner iOS 15.4 macOS 12.3 et tvOS 15.4 qui sont également de sortie aujourd'hui. On y retrouve par exemple la prise en charge du pass vaccinal au sein des applications Cartes et Santé, et l'autorisation d'achats et d'abonnements sur l'Apple TV. Pour le reste, il semble que cette mise à jour ne fasse que corriger des bugs et assurer une parfaite compatibilité avec les évolutions des autres systèmes.Comme toujours, vous trouverez cette nouvelle version sur l'application Apple Watch de votre iPhone, dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Pour lancer la mise à jour, il faut que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi, que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie, et la montre doit également rester en charge sur son galet le temps de la mise à jour.