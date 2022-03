Un écran plus haut pour l'iPhone 14 Pro ?

Comme chaque année, c'est en septembre que la nouvelle gamme d'iPhone doit être présentée. L'iPhone 14, à en croire de nombreuses rumeurs, ne devrait plus être décliné en version mini : les ventes seraient assez décevantes et Apple sortirait plutôt un nouveau très grand modèle. La future gamme ne serait ainsi plus déclinée qu'en deux tailles : l'iPhone 14 (6,1") et l'iPhone 14 Max (6,7"), puis l'iPhone 14 Pro (6,1") et l'iPhone 14 Pro Max (6,7"). Selon 9To5Mac , ces modèles porteraient les noms de code D27 et D28, puis D73 et D74. Les modèles 14 et 14 Max conserveraient leur encoche classique, alors que les modèles Pro basculeraient sur un nouveau design.Ce nouveau design pour les capteurs frontaux pourrait prendre la forme d'un double poinçon , comme sur le montage ci-dessous. Selon nos confrères, ce nouveau design s'accompagnerait d'un écran légèrement plus haut. Le mois dernier, on avait pu découvrir un schéma industriel dont les dimensions nous avaient interpellé : si les informations de 9To5Mac sont bonnes, les nouveaux capteurs ne prendraient donc pas plus de place que l'encoche actuelle mais Apple ressentirait le besoin d'agrandir l'écran dans sa hauteur pour une raison qui nous échappe encore.

Montage par 9To5Mac

Autre indiscrétion intéressante, 9To5Mac confirme les informations de Ming-Chi Kuo sur la puce Apple A16 : oui, elle serait bien réservée aux modèles Pro et les modèles classiques conserveraient une puce Apple A15. En revanche, la puce A15 de l'iPhone 14 serait équipée de 6 Go de RAM, comme sur l'iPhone 13 Pro, et non de 4 Go comme aujourd'hui sur l'iPhone 13 classique, et elle pourrait être renommée A15X pour l'occasion. Enfin, Apple continuerait de travailler sur des fonctionnalités satellitaires pour les SMS et appels d'urgence : le système aurait pour nom de code "Stewie", mais on ne sait pas si cette nouveauté sera prête pour l'iPhone 14 / 14 Pro ou s'il faudra encore attendre.