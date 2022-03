La puce Apple M1 de l'iPad Air 5 ne déçoit pas

Pour son iPad Air 5 présenté la semaine dernière , on pensait qu'Apple passerait de la puce A14 à la puce A15 mais c'est finalement la puce M1 qui est au programme. Inaugurée sur les Macs d'entrée de gamme, cette puce qui a équipé l'iPad Pro l'année dernière est particulièrement puissante et les premiers tests réalisés sur GeekBench nous montrent qu'elle peut pleinement s'exprimer au sein de l'iPad Air : elle tourne bien à 3,2 GHz, sans bridage particulier, et elle obtient plus ou moins les mêmes scores que sur l'iPad Pro qui affiche une moyenne de 1 706 en monocoeur et de 7 218 en multicoeur.L'iPad Air 5 est donc bien équipé de la même puce Apple M1 que l'iPad Pro de 2021, et il n'y a pas de contrainte particulière (thermique par exemple) conduisant à des performances moindres. Il y a bien 8 Go de RAM comme sur l'iPad Pro, à l'exception des modèles de 1 To et 2 To qui grimpent à 16 Go. Si vous êtes à la recherche d'une tablette puissante sans avoir besoin des fioritures de l'iPad Pro, l'iPad Air est donc un excellent choix : vous pouvez retrouver toutes les différences entre l'iPad Air 5 et l'iPad Pro M1 sur cet article