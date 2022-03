L'iPad Pro en OLED en 2024, ProMotion dès 10 Hz

C'est en 2024 que l'écran de l'iPad Pro basculerait sur la technologie OLED, selon l'analyste Ross Young sur DSSC . Les fabricants s'y préparent : il faut adapter les chaînes de production aux besoins d'Apple, qui voudrait des dalles avec deux couches émissives pour augmenter la luminosité tout en prolongeant la durée de vie. Autant chez LG que chez Samsung, c'est un processus qui prend du temps.Ross Young évoque une autre nouveauté intéressante pour ces futurs écrans, cette fois au niveau du contrôleur LTPO qui serait capable de gérer un taux de rafraîchissement entre 10 Hz et 120 Hz. Aujourd'hui, la technologie ProMotion va de 24 Hz pour les images fixes à 120 Hz pour les animations : en descendant à 10 Hz, les futures dalles permettraient de faire gagner encore plus d'énergie.En attendant, il va falloir faire avec l'existant : une dalle LCD classique pour le modèle 11" et une dalle Mini-LED pour le modèle 12,9". Il y a eu des rumeurs de Mini-LED pour le modèle 11" en 2022, mais ce ne serait finalement pas le cas . Pour cette prochaine version attendue en fin d'année, Apple devrait notamment inclure la puce Apple M2, de nouvelles batteries, de nouveaux appareils photos et la recharge sans fil de MagSafe qui pourrait fonctionner à travers un grand logo en verre intégré au dos en aluminium de la tablette. Le prochain iPad Pro devrait ainsi reprendre le large sur l'iPad Air 5, qui est venu lui tenir tête sur certaines caractéristiques techniques.