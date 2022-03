Des apps en fenêtres flottantes avec iPadOS 16 ?

Apple développerait une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux applications iPad d'être ouvertes au sein de fenêtres flottantes, comme sur macOS. C'est le fuiteur Majin Bu , qui a déjà eu de bonnes informations par le passé, qui nous apporte cette indiscrétion. Les applications continueraient de s'ouvrir en plein écran lors d'une utilisation tactile, mais le mode fenêtré s'activerait à la connexion d'un clavier et d'un trackpad. Ce mode fenêtré appelé Apple Mixer en interne ressemblerait au montage ci-dessous, avec des dimensions paramétrables bien entendu.Les applications sont déjà conçues pour savoir adapter leurs dimensions, et iPadOS est déjà capable de gérer les fenêtres flottantes, par exemple pour les notes rapides inaugurées par iPadOS 15. Ce serait donc une importante avancée en terme d'ergonomie mais pas une révolution pour les développeurs. Majin Bu n'est pas absolument certain de l'intégration de cette nouveauté au sein d'iPadOS 16, mais il précise que seuls les modèles d'iPad avec puce M1 (iPad Air et iPad Pro) seraient en tout cas concernés. Les nouveautés d'iPadOS 16 seront présentées à la WWDC 2022 en juin prochain.