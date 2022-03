À quand les baisses de prix sur l'iPad Air 5 ?

L'iPad Air 5, présenté la semaine dernière , est disponible sur l'Apple Store à partir de 699 €. Si les tarifs d'Apple restent fixes pendant de longs mois et ne finissent souvent par baisser que lorsqu'un nouveau modèle est présenté, ce n'est pas le cas chez les revendeurs officiels qui peuvent proposer des remises tout le long de la vie du produit. Il est ainsi tentant d'attendre un peu dans l'espoir d'économiser en profitant d'une offre promotionnelle. Oui, mais combien de temps et pour quel niveau de remise ?On peut se faire une bonne idée de ce à quoi s'attendre en regardant ce qui s'est passé avec les précédents modèles. Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez retrouver l'historique des meilleurs prix pratiqués sur l'iPad Air 4 de 64 Go Wi-Fi argenté, issu de notre comparateur de prix . L'iPad Air 4 est sorti en octobre 2020 et est d'abord resté au prix pendant quelques semaines : il a fallu attendre le mois de janvier avant que les premières remises commencent à apparaître chez les revendeurs. Elles ont d'abord été plutôt timides, n'excédant pas la trentaine d'euros sur les modèles d'entrée de gamme, et c'est fin juin 2021 que le prix est passé pour la première fois sous la barre des 600 €, l'iPad Air 4 de 64 Go coûtant alors 669 € chez Apple et non 699 € pour l'iPad Air 5 aujourd'hui. Le meilleur prix historique est de 589,99 €, soit 12% de remise.

Historique des meilleurs tarifs de l'iPad Air 4 de 64 Go Wi-Fi argenté

Les remises ne sont pas forcément les mêmes selon les coloris : il y a parfois des réductions un peu plus importantes sur les coloris moins populaires, mais en dehors de quelques gros coups très ponctuels il est très rare que les remises aillent au-delà de 10 à 12% sur la plupart des références. L'année dernière, il y avait eu un cas très spécifique avec l'iPad Air 4 de 256 Go cellulaire rose, qui a été plusieurs fois proposé par différents revendeurs à un tarif de 749,99 € au lieu de 979 € chez Apple. 23% de remise, ce n'est vraiment pas courant sur un iPad et aucun autre modèle n'a rencontré cette situation particulière.

Historique des meilleurs tarifs de l'iPad Air 4 de 256 Go cellulaire rose

Bien sûr, il n'est pas certain que l'iPad Air 5 suive les mêmes courbes tarifaires que l'iPad Air 4 chez les revendeurs. On constate cependant plus ou moins le même schéma pour chaque génération, avec quelques nuances dans les délais et les niveaux de remise selon les années. En 2021, Apple subissait une pénurie de composants électroniques et les difficultés d'approvisionnement ne sont toujours pas résorbées : selon le niveau de succès du nouvel iPad à son lancement, cela peut retarder l'apparition des premières offres promotionnelles (il n'est pas nécessaire de mettre en place des remises sur une gamme déjà difficile à approvisionner).Si votre achat n'est pas pressé, il est en tout cas intéressant d'attendre un peu avant de vous lancer : il y aura probablement des remises de l'ordre de quelques dizaines d'euros avant l'été, sans oublier les offres ne prenant pas la forme de remises immédiates comme la Fnac qui propose régulièrement ses week-ends avec 10 € reversés en bons d'achat tous les 100 € dépensés. Vous pouvez suivre nos bons plans , et créer une ou plusieurs alertes sur notre comparateur de prix pour recevoir un e-mail en cas de baisse de prix sur les modèles qui vous intéressent.Notez qu'Apple ne propose plus de versions reconditionnées de ses iPad par le biais du Refurb Store . En revanche, il est toujours possible de bénéficier d'un rabais de 5% sur l'Apple Store éducation à condition d'être étudiant ou enseignant, et cette offre est chaque été cumulable avec l'opération Back to School qui permet de récupérer une paire d'AirPods gratuite (l'offre n'est en revanche pas lancée avant juillet ). Vous pouvez notamment retrouver l'iPad Air 5 chez Amazon Boulanger ou CDiscount