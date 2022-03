Foxconn : la production reprend à Shenzhen

Au début de semaine, Foxconn a dû fermer deux de ses usines situées à Shenzhen, là où sont assemblés l'iPhone et de nombreux produits d'Apple, pour respecter des mesures de confinement décrétées suite à la découverte de cas de Covid-19. Le chômage technique n'aura pas duré longtemps : la Chine vient d'autoriser Foxconn à reprendre ses opérations à Shenzhen à la condition de mettre en place une bulle sanitaire. C'est le même procédé qui avait été suivi pendant les Jeux Olympiques : les employés sont testés puis vivent et dorment dans un cercle fermé, sans contact avec l'extérieur. Foxconn, qui dispose de multiples dortoirs au sein même de ses usines, peut ainsi reprendre ses activités sans délai.Déjà touché par la pénurie de composants dont il entrevoit la fin mais la subit toujours, Foxconn peine à satisfaire ses commandes et le marché des produits high-tech va rester sous tension dans les prochains mois. Pour le consommateur final, cela se traduit par des délais d'approvisionnement plus importants, des prix plus élevés et des fiches techniques qui ne sont parfois pas à la hauteur de ce que les concepteurs auraient espéré.