Déjà des schémas industriels de l'iPhone 14 Pro ?

Le printemps approche et avec lui les premières fuites de schémas industriels sur la prochaine gamme d'iPhone. L'année dernière n'avait pas déçu : on avait pu découvrir des modélisations 3D très fiables de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro dès mi-avril ( ici et là ). Avec un mois d'avance, le site 91Mobiles nous propose aujourd'hui des images qui seraient issues d'un fichier CAD utilisé par un sous-traitant d'Apple. Il s'agirait de l'iPhone 14 Pro, qui arborerait un triple capteur photo similaire à celui de l'iPhone 13 Pro (avec une protubérance toujours aussi importante) et le fameux double poinçon à l'avant pour remplacer l'encoche. En fait, il n'y a que cet élément qui change.On a envie d'y croire mais quelque chose cloche. Un premier schéma nous montrant ce double poinçon publié le mois dernier avait déjà un problème de dimensions , mais il s'est depuis murmuré qu'Apple pourrait utiliser un écran plus haut pour une raison inconnue. Celui-ci présente en revanche la bizarrerie inverse et il suffit de superposer le châssis d'un iPhone 13 Pro pour s'en rendre compte : cet iPhone 14 Pro est légèrement moins haut que son prédécesseur... à moins qu'il ne soit plus large ? En attendant d'en savoir plus, voilà des images à prendre avec le plus grand recul...