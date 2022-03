Les Mac Studio sur mesure prennent du retard

Certaines commandes de Mac Studio de la première heure ne seront pas reçues à temps : hier soir, la commande a soudainement pris dix jours de retard, passant d'une livraison duà une livraison au. D'après les divers témoignages que nous avons pu voir, seules les commandes de configurations personnalisées sont concernées par ce délai supplémentaire. Pour les premiers clients à avoir commandé une configuration standard, la livraison est normalement attendue pour ce vendredi 18 mars.Les délais de disponibilité du Mac Studio ont rapidement augmenté suite au lancement des précommandes. Aujourd'hui, le modèle d'entrée de gamme avec la puce M1 Max n'est pas disponible avant leet le modèle haut de gamme avec la puce M1 Ultra n'arrivera pas avant le. Il est possible d'avoir mieux chez les revendeurs et notamment chez Boulanger ( M1 Max M1 Ultra ) qui promet une livraison en quelques jours seulement, mais les revendeurs ne proposent pas de configuration sur mesure et il faudra donc se contenter des deux configurations standard.