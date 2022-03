Apple en aurait fini avec le Mini-LED cette année

Mise à jour 13:40 :

Ross Young maintient que son confrère Ming-Chi Kuo se trompe : il y aurait bien un écran Studio Display avec écran Mini-LED de prévu aux alentours du mois de juin. Suspense...

Apple ne présenterait pas de nouveau produit équipé d'un écran Mini-LED cette année, selon Ming-Chi Kuo (après clarification auprès de MacRumors ). L'analyste explique qu'Apple devrait continuer à mettre à jour ses produits existants, mais qu'aucun produit aujourd'hui doté d'un écran LCD classique ne basculera sur la technologie Mini-LED cette année. Cela inclurait donc l'iPad Pro 11" qui continuerait donc à se contenter du LCD à l'occasion de son passage à la puce M2 en fin d'année, et cela ferme aussi la porte à une version Pro du Studio Display et un nouvel iMac Pro qui ne devrait pas voir le jour avant l'année prochaine.Les rumeurs sont particulièrement agitées cette année, soufflant le chaud et le froid sur l'avenir de l'iPad et surtout du Mac qui est moins prédictible qu'auparavant. C'est notamment dû au passage à l'architecture Apple Silicon, mais aussi à une situation difficile du côté de l'approvisionnement dans un contexte de pénurie mondiale de composants et une situation qui ne va pas s'arranger avec la guerre en Ukraine, qui est un important fournisseur de matières premières. Selon Ming-Chi Kuo, ce sont les problématiques de coût qui ont poussé Apple à revoir à la baisse certaines fiches techniques en cours d'élaboration.