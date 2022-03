Un design sans changement pour l'iPhone 14 ?

Après des schémas qui seraient ceux de l'iPhone 14 Pro publiés hier, c'est aujourd'hui au tour de l'iPhone 14 classique de montrer ses lignes, cette fois chez MySmartPrice . Si les modèles Pro devraient facilement se distinguer par l'abandon de l'encoche qui serait remplacée par un système de double poinçon, les modèles classiques de la future gamme seraient visuellement pratiquement identiques à leurs prédécesseurs. À part une épaisseur accrue pour le bloc en verre accueillant les capteurs, ce qui ne se voit pas vraiment à l'oeil nu, on ne repère aucune évolution.Comme d'habitude, ces schémas industriels restent à prendre avec prudence, la possibilité d'unn'étant pas à exclure. Aucune rumeur ne table cependant sur une évolution particulière du design sur les futurs modèles classiques, en dehors de l'abandon du modèle mini remplacé par un modèle Max de 6,7", et Ming-Chi Kuo prévenait même il y a quelques jours qu'Apple pourrait conserver la puce Apple A15 (mais avec 2 Go de RAM supplémentaires) sur ces modèles, seuls l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max ayant droit à la future puce Apple A16. Cela n'empêchera pas Apple de faire évoluer ses smartphones sur d'autres points, comme les appareils photos, mais on dispose encore de peu d'informations sur les améliorations à venir.