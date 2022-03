La webcam du Studio Display d'Apple déçoit

Nous voici la veille de la sortie officielle du Mac Studio et de l'écran Studio Display , qui ont tous les deux été présentés la semaine dernière. Apple a ainsi envoyé quelques exemplaires de démonstration à la presse. Pour ce qui est du nouvel écran d'Apple, les premiers aperçus sont d'abord sans surprise : c'est une dalle très similaire à celle de l'ancien iMac 27" 5K, c'est à dire sans HDR et sans vrais noirs comme sur un écran OLED ou Mini-LED, et la possibilité de régler l'écran en hauteur est une option à 400 € sur un écran qui vaut déjà 1 749 €. Cependant l'intégration à macOS est bonne, il n'existe pas d'autres écrans 5K avec une telle densité de pixels sur le marché, les haut-parleurs et les micros sont excellents, les ports à l'arrière sont très pratiques...Alors qu'est-ce qui cloche ? Eh bien, la webcam est mauvaise, pour ne pas dire catastrophique. Les photos ci-dessous ont été partagées par Nilay Patel sur The Verge et Joanna Stern sur le Wall Street Journal : l'image est très pixelisée en faible luminosité, et l'ensemble manque cruellement de détails. Les journalistes sont perplexes face à la qualité épouvantable de cette webcam... Certes, Apple en fait toujours des tonnes avec les superlatifs lors de ses présentations de produits, mais on connaît la bonne qualité des capteurs d'autres produits comme l'iPhone, le dernier MacBook Pro ou l'iPad Pro. Et comparativement, il y a un problème.Nilay Patel et Joanna Stern ont tous les deux reçu une déclaration d'Apple reconnaissant un problème logiciel :C'est plutôt rassurant, mais on ne sait pas dans quelle mesure la future mise à jour logicielle améliorera les choses. En attendant d'en savoir plus, que les potentiels clients du Studio Display soient prévenus : il ne faut, en l'état du moins, pas considérer la webcam comme un argument de vente.