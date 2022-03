Le Mac Studio séduit, en attendant le Mac Pro

C'est ce vendredi 18 mars que les premiers exemplaires du Mac Studio arriveront chez leurs premiers clients. Depuis la présentation de ce nouvel ordinateur la semaine dernière, Apple a envoyé quelques exemplaires de démonstration à la presse. Le retour de The Verge est particulièrement intéressant : ce sont plusieurs professionnels de la création multimédia qui ont pu approcher l'engin, qui dans le cadre de ce test était doté de la puce M1 Ultra, un GPU de 64 coeurs et 128 Go de mémoire vive, soit le mieux qu'il soit possible d'obtenir (pour 6 669 € hors option de stockage).

Photo par The Verge

Premier constat : les ports et le lecteur de cartes SD à l'avant sont extrêmement pratiques. C'est d'autant plus notable que l'ordinateur est suffisamment compact pour être posé sur le bureau alors que le Mac Pro, beaucoup plus volumineux, se retrouve souvent par terre. Pour les créatifs qui jonglent constamment avec des supports de stockage externes, c'est un confort qui n'est pas négligeable.Deuxième constat : le projet Apple Silicon est désormais suffisamment avancé pour que les plus gros éditeurs aient pu adapter leurs logiciels. La suite Creative Cloud d'Adobe notamment : Premiere, Photoshop, Lightroom, Audition, Media Encoder et d'autres tournent désormais nativement, et même After Effects est disponible en version bêta. Aux débuts de la puce M1, on parlait au futur : l'architecture Apple Silicon était prometteuse mais il fallait le temps que tout le monde s'adapte. Désormais, les puces M1 Max et M1 Ultra du Mac Studio parlent au présent. Les logiciels s'installent, se lancent sans bug, tout fonctionne.Troisième constat : le Mac Studio délivre des performances impressionnantes tout en restant beaucoup plus silencieux, bien plus compact et bien moins consommateur que les PC auxquels il se compare. Sur Premiere Pro, le Mac Studio lit une vidéo 4K, 10-bit 4:2:2 issue du Sony FX3 en pleine résolution en vitesse 4x sans proxy, quelque chose dont le Mac Pro est incapable. Sur Pro Tools d'Avid et Audition d'Adobe, des projets complexes sont montés et tout est instantané, sans le moindre ralentissement. Sur After Effects, des tas d'effets sont lancés en pleine résolution : tout n'est pas parfait mais la vitesse d'export est plus de deux fois plus rapide que le Core i9 d'un iMac. Sur Photoshop, des effets complexes sont appliqués en temps réel alors qu'aucune autre machine disponible dans la rédaction n'est capable de le faire., conclut le graphiste.Puisqu'il est avant tout question de puissance, The Verge a naturellement exécuté quelques benchmarks. Pour ce qui est du CPU, pas de surprise : la puce M1 Ultra fait deux fois mieux que la puce M1 Max. C'est plutôt logique, puisqu'il s'agit de deux puces M1 Max collées l'une à l'autre, mais c'est le signe que la technologie UltraFusion est bien au point. La puce M1 Ultra explose les Xeons du Mac Pro et va donc titiller le Threadripper 3920X d'AMD. The Verge précise que cela ne se traduit pas forcément par des performances deux fois plus élevées que la puce M1 Max dans les applications de la vie de tous les jours : tout dépend des logiciels utilisés. Côté graphismes, c'est en revanche plutôt décevant avec la puce M1 Ultra de 64 coeurs qui reste loin derrière la RTX 3090 de Nvidia. Sur le test de Shadow of the Tomb Raider, le Mac Studio s'en sort bien mais le rendu n'est pas parfait et reste inférieur au PC. On n'achète a priori pas un Mac Studio pour le jeu vidéo, mais c'est un avertissement pour les usages sollicitant fortement le GPU.En conclusion, le Mac Studio est décrit comme une démonstration de force de la part d'Apple : c'est globalement une excellente machine pour les usages créatifs professionnels exigeants, sans avoir à attendre le futur Mac Pro... mais tout en sachant qu'Apple s'en est donc gardée sous la pédale pour des configurations encore plus musclées : ce n'est pas encore ce que les ingénieurs de Cupertino peuvent faire de mieux. Malgré cela, The Verge a trouvé que la puce M1 Max était déjà extrêmement performante et que la configuration M1 Ultra, beaucoup plus onéreuse, n'apportait pas forcément le surplus de puissance justifiant un tel écart de prix dans le cadre de ses usages pourtant soutenus : tout est affaire de besoins et de budget.