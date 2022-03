Le bug de webcam du Studio Display serait bien logiciel

Les premiers tests n'ont pas été tendres avec la webcam du Studio Display, qui produit un résultat très en-deçà des attentes alors qu'Apple promettait la même chose que sur l'iPad Air ou l'iPad Pro. Sur le nouvel écran d'Apple, cette webcam produit en effet des images délavées, mal définies et particulièrement pixelisées. Sans être pour autant inutilisable, la caméra rend beaucoup moins bien que sur l'iPad alors que le résultat est censé être identique.

John Gruber avec la caméra frontale de l'iPhone SE 3 puis du Studio Display

Face à ces résultats, plusieurs journalistes ont contacté Apple pour savoir si cette différence était normale. À Joanna Stern, Apple avait hier répondu que

Image par The Verge

Sur son blog Daring Fireball , John Gruber est aujourd'hui en mesure de confirmer par plusieurs sources que le bug est bien logiciel et uniquement logiciel. Il devrait donc être effectivement possible de retrouver le même résultat que sur l'iPad avec une future mise à jour de l'écran. Il est possible que le traitement de la puce Apple A13 soit légèrement moins efficace que celui de la puce Apple M1 des derniers modèles d'iPad, mais la différence devrait être beaucoup moins perceptible qu'aujourd'hui.