Porsche évoque des projets communs avec Apple

En fin d'année dernière, des responsables du fabricant automobile allemand Porsche se sont rendus aux États-Unis pour discuteravec Apple et d'autres entreprises de la Silicon Valley. Le CEO de l'entreprise a dévoilé l'information lors de la présentation des résultats annuels de Porsche, et ses propos sont rapportés par Reuters . Oliver Blume a ajouté que Porsche et Apple étaient, mais qu'il était encore trop tôt pour prendre des décisions sur de futurs projets.

Oliver Blume — Photo Porsche

Oliver Blume faisait-il référence au projet d'Apple de concevoir un véhicule électrique autonome dans les prochaines années ? Il est possible que le sujet soit sur la table, Apple cherchant toujours un constructeur pour assembler sa future voiture suite à l'échec des négociations avec Hyundai . Il semble plus raisonnable de penser qu'Oliver Blume parlait de projets autour de CarPlay et des technologies existantes, comme l'intégration de CarKey pour remplacer la clé de voiture par l'iPhone ou l'Apple Watch, mais nous n'en saurons pas plus pour le moment.