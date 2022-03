Bientôt un système anti-vol pour le Mac Studio

Quel est donc ce petit trou situé sur le dessous du châssis du Mac Studio ? Apple ne l'a pas évoqué durant la présentation de ce nouvel ordinateur destiné aux professionnels, et la fiche technique n'en fait pas non plus mention. Ce positionnement inhabituel laisse penser à un dispositif antivol, comme Apple en a déjà proposé en collaboration avec Kensington sur ses anciens Macs, et MacRumors a eu la confirmation par un mémo interne d'Apple que c'est bien le cas.Si Apple n'en fait pas mention, c'est parce que le dispositif en question n'est pas encore prêt à être commercialisé : on sait qu'il sera conçu par une entreprise tierce et qu'il permettra de, mais il faudra donc attendre pour en savoir plus. Le Mac Studio est compact et léger tout en étant particulièrement onéreux : c'est une option qui intéressera sans doute la clientèle amenée à l'utiliser dans des lieux brassant du public.