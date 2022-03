L'écran Studio Display tourne bien sous iOS

Le nouvel écran Studio Display d'Apple est bien un appareil iOS. John Gruber a pu confirmer que l'écran embarque bien une version complète du système mobile d'Apple : dans les Informations système, on peut découvrir que le Studio Display tourne sous iOS 15.4, et le numéro de version 19E241 est identique à celui utilisé sur l'iPhone et l'iPad. C'est donc bien avec une prochaine version d'iOS, et non de macOS, qu'Apple réglera le problème de qualité de la webcam . Cela se passera alors depuis les Préférences Système.Ce n'est pas tellement une surprise : le Studio Display embarque une puce Apple A13, comme l'iPhone 11 ou l'iPhone SE de deuxième génération. Cette puce est utilisée pour la gestion de la webcam avec la fonctionnalité Cadre centré, la prise en charge de l'audio spatial ou encore de la fonctionnalité Dis Siri. Reste à voir si Apple profitera de toute cette puissance pour proposer de nouvelles fonctionnalités s'intégrant avec iOS 16 et les versions ultérieures...