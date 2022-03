L'iPhone vendu sans accessoire, Apple gagne des milliards

Il y a deux ans, Apple a retiré le chargeur et les écouteurs de la boîte de l'iPhone. C'est une mesure qui avait été présentée comme écologique, mais il était évident que le retrait des accessoires permettrait également à Apple de faire des économies alors que ce retrait ne s'est pas accompagné d'une baisse des tarifs. Les analystes de CCS Insight se sont intéressés à la question : cités par le Daily Mail , ils nous apprennent que ce retrait aurait rapporté pas loin de 6,6 milliards de dollars à Apple sur les 190 millions de smartphones vendus depuis.Il y a bien sûr le coût de fabrication du chargeur et des écouteurs, dont le retrait n'a pas eu d'influence sur le prix. Mais il y a aussi la réduction du coût de l'emballage, qui est désormais presque deux fois plus petit, et surtout l'optimisation du stockage et du transport : Apple économiserait 40% sur ce poste en permettant à chaque palette d'embarquer 70% d'appareils en plus. Apple économiserait ainsi l'équivalent de 35,6 dollars par iPhone vendu, soit un total de 6,6 milliards de dollars en moins de deux ans auquel il faut rajouter la vente d'accessoires qui représenterait un revenu de 297 millions de dollars supplémentaires.

La boîte de l'iPhone 11 avant et après le retrait des accessoires — Image via Reddit

En France, Apple a dû continuer à fournir les écouteurs pendant un temps à cause d'une loi imposant la fourniture d'un kit mains libres : cette disposition a depuis été supprimée par une nouvelle loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique et les écouteurs ne sont plus fournis par Apple en France depuis le 1er février . Désormais, ils représentent un supplément de 19 € , le chargeur de 20 W étant pour sa part vendu 25 € . En terme d'émissions, Apple estime que cette mesure équivaut au retrait de 500 000 voitures des routes mondiales.