Mac Studio démonté : SSD accessible, puce M1 Ultra gigantesque...

Le premier démontage du Mac Studio est déjà là ! C'est Max Tech qui a eu le courage de s'attaquer à ce gros morceau en désossant complètement un Mac Studio équipé d'une puce Apple M1 Ultra. On craignait qu'entrer à l'intérieur du nouvel ordinateur de bureau d'Apple soit complexe, le Mac ne présentant en effet aucune vis apparente. Mais c'est en réalité assez simple : les vis se cachent sous le cercle en caoutchouc qui se décolle facilement.Avant d'accéder à la carte mère, il y a une gigantesque alimentation (elle fait 370 W quel que soit le modèle de Mac Studio) à retirer ainsi qu'un cadre en aluminium de protection.Sur la carte mère, le SSD prenant la forme d'une petite carte est directement accessible. Il y a d'ailleurs deux emplacements et c'est une excellente nouvelle : non seulement les remplacements de modules défaillants seront possibles, mais on peut également envisager d'augmenter le stockage plusieurs années après l'achat du Mac Studio. En revanche, il s'agit de modules propriétaires : il faudra voir ce qu'Apple proposera en terme de SAV mais on ne trouvera pas un SSD de remplacement ou d'extension chez le revendeur du coin.Pour aller plus loin, il y a beaucoup de modules à déconnecter et à dévisser : il faut tout retirer pour pouvoir retirer la carte mère. Bonne nouvelle au passage : les connecteurs sont modulaires et peuvent donc être "aisément" remplacés en cas de panne. Le système de ventilation est d'une taille impressionnante, d'autant qu'il s'agit ici de la version pesant 900 grammes de plus destinée à refroidir la puce M1 Ultra.Et voici l'arrière de la carte mère une fois le système de refroidissement retiré, avec la puce Apple M1 Ultra qui se montre pour la première fois ! La comparaison à un processeur Ryzen donne une meilleure idée du gigantisme de cette puce, qui combine deux puces Apple M1 Max et intègre le GPU et la RAM.Pour découvrir tous les détails sur le démontage du Mac Studio, nous vous invitons à regarder le démontage complet de Max Tech sur la vidéo ci-dessous qui dure une petite vingtaine de minutes.