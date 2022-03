Refonte du MacBook Air : ce serait pour le 2è semestre de 2022

Il faudra attendre le second semestre de cette année 2022 pour découvrir la refonte du MacBook Air. Selon les informations de Mark Gurman dans sa newsletter Power On , Apple aurait bien initialement prévu de lancer ce nouveau modèle en fin d'année 2021 ou au printemps 2022, mais le développement de la nouvelle machine aurait pris du retard. Le MacBook Air serait donc disqualifié pour une présentation à la WWDC en juin, et il faudrait vraisemblablement patienter jusqu'à septembre au plus tôt, sachant qu'Apple attend souvent son traditionnel événement d'octobre pour parler du Mac.

Concept via Apple Insider

Mark Gurman évoque. C'est une mise à jour importante à laquelle nous nous attendons à l'occasion de l'adoption d'une puce Apple Silicon de seconde génération, les précédentes rumeurs promettant un design plus plat et angulaire, avec le grand retour des couleurs pour le châssis qui perdrait son biseau ainsi qu'une façade et un clavier blancs comme sur l'iMac M1. Pour ce qui est de l'écran, Apple devrait conserver une dalle LCD classique sans rétroéclairage Mini-LED, sans 120 Hz et sans encoche.