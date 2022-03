Le Studio Display d'Apple embarque 64 Go de stockage

Comme l'iPhone 11, le nouvel écran Studio Display d'Apple embarque la puce Apple A13 et tourne sous iOS . Et comme l'iPhone 11 d'entrée de gamme, il dispose de 64 Go de stockage. C'est le développeur Khaos Tian qui a fouillé dans les fichiers utilisés par l'écran et découvert l'information. Apple a vu très large : une fois iOS installé, il y a 62 Go de libres...En l'état, on ne peut pas savoir si les ingénieurs de Cupertino ont quelque chose derrière la tête : il est probable qu'Apple n'ait pas cherché à se compliquer la vie en reprenant tels quels certains composants issus de l'iPhone 11. Un tel espace de stockage offre en tout cas d'intéressantes perspectives pour l'arrivée de nouvelles fonctionnalités à l'occasion de futures mises à jour.