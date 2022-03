Un outil pour retirer le câble d'alimentation du Studio Display

C'est un petit détail du nouvel écran Studio Display qui a surpris certains utilisateurs de la première heure : son câble d'alimentation n'est pas amovible et c'est écrit noir sur blanc sur le site web d'Apple . En réalité, c'est bien possible mais à condition de tirer particulièrement fort. Le fuiteur Fudge nous montre ainsi l'image d'un outil développé par Apple utilisé en interne pour permettre à ses techniciens de retirer le câble en toute sécurité...On ne sait pas pourquoi Apple a choisi cette étrange solution, mais cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la faible épaisseur de l'écran qui pourrait empêcher Apple d'utiliser un câble d'alimentation standard. Réutiliser le connecteur magnétique de l'iMac M1 était en tout cas exclu, le tout-en-un d'Apple fonctionnant avec une alimentation externe. Même si c'est techniquement possible, sachez donc que ce câble n'est pas conçu pour être retiré à la main : il vaut mieux éviter de prendre le moindre risque.