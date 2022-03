Un châssis plus fin pour l'iPad Air 5 ?

Apple aurait-elle changé de conception pour le châssis de l'iPad Air 5 ? Le design de cette nouvelle tablette semble strictement identique à celui de la génération précédente (en dehors des nouveaux coloris bien sûr), mais certains utilisateurs de la première heure témoignent d'une sensation de fragilité accrue : le dos serait plus fin et il y aurait des bruits de craquement à la manipulation de la tablette, bruits qui seraient absents de l'ancien modèle à un niveau de pression égal. Le site iMore a recensé plusieurs messages allant dans ce sens sur Reddit D'autres utilisateurs déclarent ne pas ressentir de différence particulière avec les anciens modèles, et le SAV d'Apple a pour le moment réfuté toute dégradation dans la qualité de conception de l'iPad Air. On attend donc le traditionnel démontage d'iFixit qui devrait rapidement nous permettre d'en savoir plus.