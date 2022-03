WeFix de Fnac Darty va réparer l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch

Rachetés par le groupe Fnac Darty en 2018, les corners et boutiques WeFix viennent d'obtenir l'agrément officiel d'Apple pour réparer les différents modèles d'iPhone, d'iPad et d'Apple Watch. Le réseau WeFix va donc rejoindre le réseau de Centres de Services Agréés Apple (CSAA), avec l'assurance que les pièces utilisées seront originales, que les réparateurs bénéficieront de formations directement prodiguées par Apple et que les réparations seront réalisées dans les règles de l'art, sans prendre le risque d'affecter la garantie en cours de l'appareil pris en charge. Il n'est pas question de prendre en charge le Mac pour le moment.WeFix dispose pour l'instant d'un peu plus de 150 boutiques en France et en Belgique, et le groupe Fnac Darty a annoncé son intention de doubler sa présence. WeFix devrait donc rapidement devenir un des plus gros réparateurs agréés Apple de France. La Fnac et Darty remplaceront également leurs extensions de garantie maison par des programmes AppleCare en bonne et due forme, avec l'avantage que AppleCare peut être utilisé dans l'ensemble des CSAA et bien sûr directement auprès du SAV d'Apple.C'est une annonce qui permet à Apple d'étendre son maillage de réparateurs agréés à de nombreuses villes de tailles moyennes éloignées des Apple Stores. Notez que c'est également d'ici la fin de cette année qu'Apple ouvrira son programme de réparation pour les particuliers , permettant aux bricoleurs de réaliser eux-mêmes certaines réparations avec des pièces officielles achetées sur l'Apple Store en ligne.