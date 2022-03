Apple cesserait bien de vendre l'Apple Watch Series 3 en septembre

Oui, l'Apple Watch Series 3 prendrait bien sa retraite cette année à l'occasion du lancement de la prochaine gamme au début du mois de septembre. C'est Ming-Chi Kuo qui glisse cette information dans un tweet , affirmant au passage que la montre serait trop dépassée pour prendre en charge la prochaine version de watchOS. Il faut dire que l'Apple Watch Series 3 est équipée de la puce Apple S3, qui a deux générations de retard sur la puce Apple S5 de l'Apple Watch SE et encore une autre sur la puce Apple S7 de l'Apple Watch Series 7 qui intègre le même processeur que la puce Apple S6 de la génération précédente. watchOS 9, dont la présentation est attendue pour la WWDC en juin, devrait donc nécessiter une Apple Watch Series 4 au minimum.

La gamme actuelle

Ming-Chi Kuo rejoint donc Mark Gurman qui clame lui aussi que l'Apple Watch Series 3 est en fin de vie. Selon le journaliste aux sources bien renseignées, Apple dévoilerait pas moins de trois nouvelles montres cette année . C'est l'Apple Watch SE qui devrait reprendre la place de l'Apple Watch Series 3 en entrée de gamme. Une petite mise à jour de l'Apple Watch SE serait d'ailleurs au programme avec l'intégration d'une puce plus rapide pour apporter une meilleure pérennité à ce modèle. En haut de gamme, il y aurait bien sûr l'Apple Watch Series 8 avec des progrès pour le suivi de l'activité sportive, une puce plus rapide, quelques améliorations de routine et peut-être l'intégration d'un thermomètre. Enfin, Apple sortirait également un modèle spécifiquement conçu pour les sports extrêmes avec un châssis dans un nouveau matériau très résistant, situé entre le caoutchouc et la gomme comme sur les montres G-Shock de Casio. Tout ce petit monde est attendu pour le mois de septembre.