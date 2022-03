Mac Studio : Apple bloque toute modification du SSD

Le premier démontage du Mac Studio réalisé par Max Tech la semaine dernière nous avait montré la présence de deux emplacements destinés à recevoir des SSD : un occupé par le module livré avec la machine, et un second vide que l'on imagine réservé aux configurations intégrant plus de 4 To de stockage. Cet aspect modulaire est une bonne chose pour la réparabilité de la machine, et cela a aussi suscité des espoirs quant à la possibilité pour l'utilisateur d'augmenter la capacité de son Mac Studio quelques années après son achat.C'est ce qu'a voulu tester Luke Miani en récupérant le SSD d'un Mac Studio pour l'installer dans le second emplacement disponible d'un autre Mac Studio. Chou blanc : le Mac Studio refuse alors de démarrer avec la LED frontale clignotant en orange (SOS en code Morse). Même chose en remplaçant simplement le SSD d'origine du Mac Studio par celui d'un autre Mac Studio : le SSD est logiciellement lié à la carte mère et Apple bloque ainsi toute modification par l'utilisateur final.Si le SSD du Mac Studio est donc physiquement accessible et remplaçable, toute modification est soumise à une validation logicielle qui n'est pas disponible en dehors du réseau de réparateurs agréés d'Apple. Il reste un petit espoir avec l'ouverture cette année du programme de réparation d'Apple pour les particuliers , mais il semble probable qu'Apple empêche toute modification en dehors des modules achetés spécifiquement dans le cadre de ce programme. Apple mettra sans doute en avant des raisons de sécurité, mais c'est un argumentaire qui aura bien du mal à convaincre.