L'écran Studio Display montre ses intérieurs

Personne ne s'est encore risqué à ouvrir le nouvel écran Studio Display d'Apple qui est officiellement sorti vendredi dernier, mais le site MacRumors a réussi à mettre la main sur un visuel de l'intérieur de l'écran qui est visiblement issu d'un document interne à l'intention des techniciens de l'entreprise. On y découvre un agencement complexe avec trois cartes logiques : nos confrères indiquent que celles de gauche et en haut à droite sont destinées à la gestion de l'alimentation, alors que celle située en bas à droite intègre les connecteurs USB-C, la puce Apple A13 et les 64 Go de stockage . On peut aussi voir deux grands ventilateurs, quatre des six haut-parleurs, le système de fixation du pied et de multiples nappes dont celle qui relie la webcam sur le haut de l'écran.Si on ne savait pas que cet appareil était un écran, on pourrait sans problème le confondre avec un iMac : le démontage de l'iMac M1 a d'ailleurs révélé un agencement plus sobre que ce Studio Display. Il n'est donc pas étonnant que certaines sources de l'industrie aient confondu ce nouvel écran (ou une version Mini-LED de celui-ci ) avec un nouvel iMac 27" qui ne serait finalement pas au programme pour cette année