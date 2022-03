Les schémas industriels de l'iPhone 14 Pro dévoilés ?

Après de premiers visuels très similaires apparus la semaine dernière mais qui présentaient des problèmes de dimensions, le fuiteur Max Weinbach a publié cet après-midi des schémas industriels correspondant à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max, les prochains modèles haut de gamme d'Apple dont la présentation est attendue pour début septembre. Cette fois, les dimensions sont cohérentes.À en croire ces schémas, l'iPhone 14 Pro aurait une largeur de 71,45 mm, comme l'iPhone 13 Pro aujourd'hui. Il serait en revanche très légèrement plus haut, à 147,46 mm au lieu de 146,7 mm, et il gagnerait légèrement en épaisseur à 7,85 mm au lieu de 7,65 mm aujourd'hui. Les appareils photos seraient encore plus protubérants qu'aujourd'hui, dépassant du châssis de 4,17 mm au lieu de 3,6 mm sur l'iPhone 13 Pro.L'iPhone 14 Pro Max aurait lui une largeur très légèrement réduite, à 77,58 mm contre 78,1 mm aujourd'hui, et une hauteur pratiquement identique de 160,7 mm au lieu de 160,8 mm. Là aussi, il y aurait à la fois une augmentation de l'épaisseur du châssis, à 7,85 mm au lieu de 7,65 mm aujourd'hui, et de la protubérance des appareils photos à 4,17 mm au lieu de 3,6 mm sur l'iPhone 13 Pro Max. À 36,73 x 38,21 mm, le bloc des appareils photos serait encore un peu plus imposant : sur l'iPhone 13 Pro Max, il est de 36,56 x 37,62 mm.Ces dimensions semblent parfaitement crédibles et la très légère hausse de hauteur pourrait correspondre à la récente rumeur prêtant à Apple l'intention d'utiliser des écrans légèrement plus hauts que sur les modèles actuels. Voilà qui nous emmène à l'éléphant au milieu de la pièce : le fameux double poinçon qui a déjà fait l'objet de nombreuses rumeurs et dont la présence serait donc confirmée sur les deux futurs modèles Pro. En superposant le schéma industriel de l'iPhone 14 Pro avec une façade avant d'iPhone 13 Pro, on voit que les deux poinçons sont moins larges que l'encoche actuelle mais qu'ils occupent une hauteur bien plus importante ! Voilà qui augmenterait notablement l'espace alloué à la barre d'état de l'iPhone, qui pourrait plus facilement s'organiser sur deux lignes, alors que la hauteur de l'écran pouvant être utilisée à 100% par une application (la « safe area » que les développeurs connaissent bien) serait en revanche réduite.La mise en production d'une nouvelle série d'iPhone prend du temps et c'est au printemps qu'Apple commence à préparer tous les détails de l'assemblage avec ses sous-traitants asiatiques. C'est donc généralement à cette période qu'on peut découvrir des schémas industriels extrêmement précis : l'année dernière, on avait ainsi pu voir des rendus très fiables de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro dès mi-avril ( ici et là ). Si les sources de Max Weinbach sont bonnes, c'est donc avec pratiquement un mois d'avance que nous pouvons découvrir les dimensions exacte de l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, qui au passage ne pourront pas réutiliser les coques et étuis de la gamme actuelle.