Face ID sous l'écran avec l'iPhone 15 Pro en 2023 ?

Après l'encoche de taille réduite inaugurée avec l'iPhone 13, Apple passerait à un nouveau concept pour les futurs iPhone 14 Pro et 14 Pro Max cette année avec la mise en place d'un double poinçon que l'on a déjà pu apercevoir dans certains schémas industriels. Alors que certains capteurs se retrouveraient directement sous la dalle, le trou circulaire pourrait correspondre au projecteur de points alors que la pilule logerait la webcam et la caméra infrarouge.

(lire : Les schémas industriels de l'iPhone 14 Pro dévoilés ?)

Et ensuite ? En toute logique, l'objectif d'Apple devrait être de parvenir à loger les capteurs restants sous l'écran, de manière invisible. Cela pourrait se faire en étapes et The Elec clame que les composants de Face ID pourraient se retrouver sous la dalle grâce à un système mis au point par Samsung pour l'iPhone 15 Pro en 2023. Il n'y aurait ainsi plus qu'un trou pour la caméra.

Concept par MacRumors

La disparition de la caméra sous la dalle des smartphones représentera l'étape ultime pour tous les fabricants, dont l'objectif commun est de parvenir à mettre au point un téléphone dont la façade est entièrement recouverte par un écran. Il existe déjà des systèmes plus ou moins opérationnels mais avec un double désavantage pour le moment : la zone où la caméra se trouve est toujours visible, et la qualité des photos est inférieure. Il faudra sans doute encore quelques années avant d'atteindre la perfection.