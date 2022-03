Faut-il préférer l'iPhone 12 mini à l'iPhone SE 3 ?

L'iPhone SE 3 et l'iPhone 12 mini

Design, écran et identification biométrique

L'iPhone SE reprend un design bien éprouvé : celui de l'iPhone 8 avec un écran rectangulaire d'une diagonale de 4,7", de larges bandes noires part et d'autre de l'écran et un bouton d'accueil tout en bas. L'iPhone 12 mini, lui, arbore un design plus récent avec un écran aux bords arrondis de 5,4" de diagonale recouvrant une portion plus importante de l'appareil, et une encoche pour les différents capteurs frontaux. L'iPhone 12 mini permet donc d'avoir une surface d'affichage plus grande sur un téléphone plus petit : ses dimensions sont de 64,2 x 131,5 mm, contre 67,3 x 138,4 mm pour l'iPhone SE. Il est également plus léger, à 133 g contre 144 g pour l'iPhone SE. Côté coloris, il y en a trois pour l'iPhone SE (minuit, lumière stellaire et rouge) et six pour l'iPhone 12 mini (vert, mauve, bleu, blanc, noir, rouge).

Les trois coloris de l'iPhone SE

Les six coloris de l'iPhone 12 mini

Appareils photos

Autres technologies

Stockage et tarifs

Pour obtenir ce design "tout écran", l'iPhone 12 mini abandonne le classique bouton d'accueil qui loge le lecteur d'empreintes de Touch ID sur l'iPhone SE. L'authentification biométrique est donc différente : dans l'encoche se trouvent les différents capteurs permettant la reconnaissance faciale de Face ID. Cette solution a posé problème avec le port du masque obligatoire qui rendait la reconnaissance faciale inopérante, mais Apple s'est depuis adaptée avec iOS 15.4 et cela fonctionne désormais sans encombre.La technologie utilisée pour l'écran est également différente. Sur l'iPhone SE, il s'agit d'une dalle LCD avec une définition de 1 334 x 750 pixels (326 ppp). Sur l'iPhone 12 mini, il s'agit d'une dalle OLED compatible HDR avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels (476 ppp). L'écran de l'iPhone SE n'est pas mauvais, mais celui de l'iPhone 12 mini est très nettement supérieur : il offre une plus grande densité de pixels pour des images plus détaillées et du texte plus précis, et la technologie OLED permet d'afficher des vrais noirs pour des contrastes plus saisissants. La luminosité maximale en dehors des contenus HDR est en revanche identique, à 625 nits.Les appareils photos de l'iPhone SE et de l'iPhone 12 mini sont également différents. Sur l'iPhone SE, il y a un simple grand-angle (ouverture ƒ/1,8). Sur l'iPhone 12 mini, il y a un grand-angle plus perfectionné (ouverture ƒ/1,6) et il y a également un ultra grand‑angle (zoom arrière 0,5x). Seul l'iPhone 12 mini prend en charge le mode Nuit, qui améliore le résultat des photos en très faible luminosité. Côté vidéo, les deux appareils permettent d'enregistrer en 4K à 60 i/s et en ralenti 1080p à 240 i/s. Seul l'iPhone 12 mini prend en charge l'enregistrement de vidéos HDR avec Dolby Vision.À l'avant du téléphone, l'iPhone SE intègre une caméra FaceTime HD de 7 mégapixels alors que l'iPhone 12 mini embarque une caméra TrueDepth de 12 mégapixels de bien meilleure facture. Cette caméra est capable d'enregistrer en 4K avec HDR et prend en charge le mode Nuit, alors que celle de l'iPhone SE se contente du 1080p sans HDR et sans mode Nuit. Seul l'iPhone 12 mini prend en charge les Animojis et Memojis, sortes d'avatars animés qui peuvent reprendre en direct les expressions du visage de l'utilisateur.L'iPhone SE de troisième génération et l'iPhone 12 mini présentent une autonomie sensiblement identique (jusqu'à 10 heures en streaming vidéo, 50 heures en lecture audio). Ils sont tous les deux compatibles avec la recharge rapide (50% de charge en 30 minutes) et ils acceptent également la recharge sans fil Qi, mais seul l'iPhone 12 mini intègre les aimants de MagSafe. Ils sont tous les deux résistants à l'eau mais l'iPhone 12 mini va plus loin (IP68, 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes) que l'iPhone SE (IP67, 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes). La face avant de l'iPhone 12 mini est également plus solide avec son verre Ceramic Shield absent de l'iPhone SE.Côté réseaux sans fil, les deux téléphones sont compatibles avec les réseaux 4G et 5G déployés en France et ils prennent en charge le Wi‑Fi 6 (802.11ax), le Bluetooth 5.0 et la NFC, sans oublier le GPS pour la navigation. L'iPhone 12 mini rajoute la prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB) pour la géolocalisation ultra-précise, par exemple pour localiser les AirTags.Il y a en revanche un point sur lequel l'iPhone SE repasse devant l'iPhone 12 mini : le processeur. Tout récent, l'iPhone SE de troisième génération embarque la puce Apple A15. Plus haut de gamme mais plus ancien, l'iPhone 12 mini se contente de la puce Apple A14, moins puissante. Très concrètement, cela n'a aucune influence sur la réactivité du téléphone au quotidien pour l'instant. La puce A15 pourra toutefois se démarquer dans quelques années, pour la prise en charge de nouvelles fonctionnalités avancées et de futures versions d'iOS. En dehors de la question du prix que nous allons aborder, c'est à peu près le seul argument en défaveur de l'iPhone 12 mini.À capacité égale, il y a 160 € de différence entre l'iPhone SE et l'iPhone 12 mini. Sur l'Apple Store en ligne , les tarifs débutent à 529 € pour l'iPhone SE et à 689 € pour l'iPhone 12 mini, avec à chaque fois un surplus de 50 € pour passer de 64 Go à 128 Go de stockage et un nouveau supplément de 120 € pour passer à 256 Go. Il s'agit des tarifs officiels, mais les revendeurs ont la liberté de mettre en place des opérations promotionnelles.L'iPhone SE de troisième génération est encore récent au moment où nous rédigeons cet article : à ce titre, il est encore rarement en promotion. Ce n'est pas du tout le cas de l'iPhone 12 mini qui profite très régulièrement de remises de plusieurs dizaines d'euros chez les revendeurs avec un tarif de base qui semble s'être progressivement établi à 639 € pour 64 Go de stockage. Il y a même quelques affaires plus importantes de temps en temps avec un plus bas historique à 599 € chez Amazon . Lorsqu'il est en promotion, l'iPhone 12 mini reste plus cher que l'iPhone SE mais avec un rapport qualité/prix indéniablement plus intéressant... L'iPhone SE n'est en revanche pas ridicule : il est techniquement plus modeste mais sa puce A15 lui offre une grande pérennité.Nous vous invitons à consulter nos bons plans et notre comparateur de prix avant d'acheter un nouvel iPhone. Notre comparateur vous offre d'ailleurs la possibilité de créer des alertes de prix pour recevoir un e-mail lorsque le modèle de votre choix est en promotion. Vous pouvez retrouver les différents modèles d'iPhone à la Fnac chez CDiscount ou chez Rue du Commerce