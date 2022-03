Apple Card : Apple met-elle un pied en Europe avec Credit Kudos ?

Apple vient de confirmer à CNBC le rachat de la start-up britannique Credit Kudos. L'accord aurait été finalisé la semaine dernière pour un montant qui pourrait tourner autour de 150 millions de dollars, selon le site The Block qui avait été le premier à repérer que les conditions d'utilisation du site de Credit Kudos s'étaient subitement mises à rediriger vers le site d'Apple. Credit Kudos a développé un service utilisant les données bancaires des utilisateurs pour mieux évaluer les risques lors d'autorisations de découverts ou d'accords de prêts. C'est un outil destiné aux bailleurs de fonds.Toute la question reste de savoir ce qu'Apple va bien pouvoir faire d'une telle entreprise. Elle sera sans doute mise à profit pour l'Apple Card, mais on ne sait pas si ce sera pour améliorer le service existant, qui n'est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis , ou si c'est une manière pour Apple de mettre un premier pied sur le marché européen par le biais du Royaume-Uni. Aux États-Unis, Apple travaille avec Goldman Sachs. Tim Cook a déjà déclaré son intention de lancer l'Apple Card à l'international et même spécifiquement en France, où il expliquait en 2019 qu'Apple devrait s'associer à un acteur local :Pas la moindre nouvelle information n'a filtré depuis.