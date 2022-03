Apple intègre les papiers d'identité à Cartes en Arizona

L'annonce remonte à septembre dernier , mais la mise en place des documents d'identité dans l'application Cartes (anciennement Wallet) aux États-Unis a pris quelques mois de retard et ce n'est qu'aujourd'hui qu'Apple lance cette possibilité en commençant par l'Arizona. Dans cet État de l'ouest des États-Unis, les utilisateurs peuvent désormais ajouter leur carte d'identité et/ou leur permis de conduire au porte-feuille sécurisé de l'iPhone et de l'Apple Watch. Il y a un processus un peu plus strict que d'habitude pour l'enregistrement, qui nécessite de prendre un selfie (avec l'assistance de Face ID pour éviter les photos) qui doit être validé par l'État après vérification.Cette intégration est pour le moment uniquement reconnue par la Transportation Security Administration (TSA) qui permet d'utiliser l'iPhone et l'Apple Watch pour s'identifier dans les files d'attente et contrôles de sécurité de certains aéroports. Apple précise que l'Arizona sera bientôt rejoint par le Colorado, Hawaii, le Mississippi, l'Ohio et le territoire de Porto Rico. Pour ce qui est de l'Europe et de la France, cela devrait venir dans les prochaines années : la Commission européenne a pour projet de mettre en place un portefeuille européen d'identité numérique qui pourrait d'ailleurs aussi permettre de stocker la carte Vitale.