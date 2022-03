Un MacBook Air 15 pouces en 2023 ?

Le MacBook Air 15 pouces est de retour dans les rumeurs ! Selon l'analyste Ross Young pour Display Supply Chain Consultants , Apple préparerait un grand modèle de MacBook Air et il serait prévu pour 2023. Il aurait une diagonaleet il serait lancé en complément. Le MacBook Air actuel arbore une dalle d'une diagonale de 13,3" précisément, et cela n'a pas bougé depuis la sortie du tout premier modèle en 2008. Il a en revanche existé un modèle 11,6", entre 2010 et 2016. On a récemment pu avoir la preuve qu'un grand modèle avec un écran de 15 pouces avait bien été envisagé par Steve Jobs dès 2007, sans suite.Le MacBook Air 15 pouces serait revenu sur la table avec le projet Apple Silicon : Mark Gurman évoquait cette possibilité l'année dernière mais précisait alors que ce le projet n'avait pas été retenu pour la génération de 2022. Pratiquement deux ans après la sortie du MacBook Air M1, Apple devrait dévoiler une refonte de son MacBook Air à l'occasion de la présentation de la puce Apple M2 d'ici cet automne, avec un nouveau design plus compact et sans biseau, peut-être une façade et un clavier blancs et le retour du connecteur MagSafe. Mais à moins d'une grosse surprise, une éventuelle version 15 pouces devrait encore attendre.