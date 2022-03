L'iPad 10 aura-t-il un écran plus grand ?

Comment continuer à faire évoluer l'iPad d'entrée de gamme sans monter en prix et sans s'aventurer sur les platebandes de l'iPad Air ? Pour son iPad 9 sorti en septembre 2021 , Apple a amélioré plusieurs composants avec un processeur plus récent, l'ajout de la technologie True Tone au niveau de l'écran, une meilleure caméra frontale et un stockage doublé. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour une mise à jour solide alors que le prix n'a pas bougé.Quel sera le programme pour l'iPad 10 ? Selon l'analyste Ross Young pour Display Supply Chain Consultants , Apple travaillerait sur un modèle équipé d'un écranque la dalle de 10,2" actuellement utilisée. Il est possible qu'Apple reprenne une dalle de 10,5" comme sur l'iPad Pro de 2017 : en rognant un peu sur les marges autour de l'écran, cette tablette faisait exactement les mêmes dimensions que l'iPad 9 aujourd'hui. Ce petit gain de 0,3" permettrait de passer de 2 160 x 1 620 pixels à 2 224 x 1 668 pixels. Pour aller au-delà sans augmenter la taille de la tablette, il faudrait basculer sur le design tout-écran de l'iPad Air mais cela se traduirait par une substantielle augmentation des tarifs, ce qui n'est pas souhaitable sur ce modèle d'entrée de gamme.Ce ne serait bien sûr pas la seule nouveauté. Comme pour chaque nouvelle génération, l'iPad 10 devrait logiquement adopter une puce plus récente pour plus de puissance et de pérennité : on pourrait ainsi passer de la puce Apple A13 à la puce Apple A14. Pour le reste, on peut espérer l'intégration d'un modem 5G pour les déclinaisons cellulaires, et pourquoi pas un meilleur appareil photo à l'arrière mais ce n'est à ce stade qu'une hypothèse.Concernant le calendrier, il est possible que l'iPad 10 soit présenté aux alentours de la rentrée de septembre comme pour les deux précédentes générations. Notez cependant qu'il est déjà arrivé qu'Apple patiente un peu plus d'un an entre deux générations. En attendant, sachez qu'il est assez rare que l'iPad 9 soit en promotion, contrairement à d'autres modèles : vous pouvez retrouver la tablette d'entrée de gamme d'Apple sur notre comparateur de prix , mais ne vous attendez pas à des miracles chez les revendeurs.