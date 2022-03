CarKey s'ouvre timidement à Genesis et Kia

Timide expansion pour CarKey : pas loin de deux ans après sa présentation et son lancement limité à certains modèles de BMW, la fonctionnalité qui permet de déverrouiller et démarrer sa voiture avec son iPhone ou son Apple Watch s'ouvre à deux nouvelles marques : Genesis et Kia, qui appartiennent toutes les deux à Hyundai. Les premiers modèles compatibles sont apparus sur le site d'Apple : il y a la GV60 et la G90 de 2022 chez Genesis, et la Kia Niro de 2022. Kia a précisé à nos confrères de MacRumors que plus d'informations sur cette disponibilité seraient dévoilées dans les prochaines semaines.La fonctionnalité CarKey d'Apple reprend le standard Digital Key mis au point par le Car Connectivity Consortium dont Apple est membre. À terme, tous les véhicules ou presque devraient donc être compatibles mais l'adoption s'amorce très lentement, comme pour CarPlay il y a quelques années. La première version de CarKey fonctionne comme Apple Pay avec la puce NFC de l'iPhone et l'Apple Watch, mais la spécification Digital Key 3.0 publiée en fin d'année dernière va permettre d'utiliser le Bluetooth LE et l'Ultra Wideband pour déverrouiller la voiture par la simple proximité de son utilisateur.