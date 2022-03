Apple se met à l'aluminium bas carbone

En 2018, Apple avait annoncé une collaboration avec les entreprises Alcoa Corporation et Rio Tinto Aluminum dans l'objectif de développer une technologie permettant d'éliminer l'émission de gaz à effet de serre pendant le processus de production de l'aluminium. Une nouvelle méthode de production innovante permet d'éliminer totalement cette émission de gaz à effet de serre : à la place, c'est de l'oxygène qui se dégage. Après de premières démonstrations en laboratoire, les deux entreprises et les gouvernements du Canada et du Québec ont investi 144 millions de dollars dans une nouvelle entreprise appelée Elysis.Aujourd'hui, Apple nous donne des nouvelles d'Elysis et on apprend que l'aluminium produit par cette nouvelle méthode est déjà utilisé : Apple a acheté à Elysis ses premiers stocks d'aluminium bas carbone dès 2019 et ils ont été mis à profit pour concevoir le MacBook Pro 16 pouces. L'entreprise est désormais capable de produire des quantités industrielles suffisantes pour un usage sur des produits destinés au grand public, et Apple compte ainsi utiliser l'aluminium d'Elysis sur l'iPhone SE.Entre l'aluminium bas carbone d'Elysis et le recyclage d'aluminium existant, Apple annonce avoir réduit de 70% ses émissions relatives à l'aluminium depuis 2015. Tous les châssis utilisés pour l'iPad, le MacBook Pro, le MacBook Air, le Mac mini et l'Apple Watch sont intégralement réalisés en aluminium recyclé. Il ne s'agit que d'un exemple parmi les multiples initiatives soutenues par les investissements en obligations vertes réalisés par Apple depuis 2016, qui représentent 4,7 milliards de dollars. Il y a deux ans, Apple a annoncé son objectif d'atteindre 100% de neutralité carbone d'ici l'année 2030