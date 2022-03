Apple voudrait proposer ses produits par abonnement

Les services prennent de plus en plus de place dans les revenus d'Apple. Le trimestre dernier , ils représentaient 22% du chiffre d'affaire de l'entreprise : c'est deux fois plus que le Mac ou que l'iPad ! Selon Mark Gurman sur Bloomberg , Apple plancherait sur un abonnement d'un tout nouveau genre, qui brouillerait les frontières entre les services et le matériel : la possibilité de s'abonner... à un produit. Avant tout pensé pour l'iPhone mais applicable à toute la gamme, cet abonnement permettrait de payer tous les mois pour avoir l'usage d'un produit, sans avoir à débourser une grosse somme d'un seul coup.L'idée serait de susciter les ventes récurrentes avec un système permettant de passer régulièrement à un produit de toute dernière génération. On ne connaît pas les détails de la stratégie d'Apple, qui serait encore en cours de mise au point. Il s'agirait en tout cas d'une sorte de location avec option d'achat, un, méthode très populaire auprès des entreprises.L'objectif est de rendre l'achat d'un iPhone, d'un iPad ou d'un Mac assez similaire à un abonnement récurent à iCloud ou Apple Music. Il pourrait d'ailleurs s'agir d'une formule spéciale d'Apple One, avec une souscription permanente à la police d'assurance AppleCare... Les contours de cette nouvelle offre sont encore flous et Apple se laisserait encore plusieurs mois pour mettre au point sa formule, qui pourrait être présentée dès la fin de l'année si elle est jugée pertinente. Mark Gurman prévient en revanche qu'Apple pourrait tout à fait repousser cette nouveauté à 2023, si elle n'est pas purement et simplement retoquée.