Le futur MacBook Air 15 pouces avec la puce M3 ?

Les rumeurs de MacBook Air 15 pouces sont de retour ! C'est l'analyste Ross Young qui a affirmé hier qu'Apple avait l'intention de commercialiser un grand modèle de MacBook Air en 2023. Aujourd'hui, c'est au tour de Ming-Chi Kuo de confirmer l'information et d'ajouter que la production de masse serait prévue pour le quatrième trimestre de 2023 : une sortie en début d'année 2024 n'est donc pas à exclure, et nous arriverions alors aux alentours de la sortie de la puce Apple M3, environ un an et demi après la présentation de la puce Apple M2 qui est attendue pour cet été.Autre indiscrétion intéressante, Apple compterait conserver le chargeur de 30 W actuellement utilisé par le MacBook Air 13,3" : il s'agirait donc toujours d'un modèle peu consommateur qui, à une taille de 15 pouces, pourrait offrir une batterie plus grande et une autonomie inégalée. Ming-Chi Kuo ajoute qu'Apple envisagerait de changer de nom pour ce modèle qui pourrait donc utiliser un autre suffixe que "Air" ou s'appeler MacBook tout court. En attendant, la puce Apple M2 devrait déjà nous permettre de découvrir une refonte du MacBook Air 13,3" dans le courant du second semestre de cette année 2022.